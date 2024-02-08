Мошенники обманули минчанку, представившись оператором А1, сотрудниками ДФР и Нацбанка

Мошенники обманули минчанку, позвонив ей сначала от имени мобильного оператора А1, а потом — сотрудников Департамента финансовых расследований КГК и Нацбанка. Женщина потеряла около девяти тысяч долларов, пишет пресс-служба милиции Минска.

Сначала мошенники позвонили минчанке под видом сотрудника мобильного оператора А1. Звонивший сказал, что злоумышленники, используя паспортные данные, оформили на ее имя кредит. Потом разговор продолжился якобы от имени сотрудников ДФР и Нацбанка. Минчанке сказали, что с ее карточки кто-то перевел 23 тысячи рублей за границу, и из-за на женщину завели уголовное дело, проведут обыск, и изымут хранящиеся дома деньги.

«Говорили, что она может откупиться». Мошенники звонят беларусам под видом сотрудников КГБ и вымогают деньги

Для того, чтобы сберечь наличные, мошенники предложили минчанке положить их на специальный счет. Она так и поступила, а потом, по указанию звонивших, поставила на телефон мобильное приложение для удаленного доступа, после чего деньги с ее счета исчезли.