Силовики задержали жителя Полоцка из‑за комментария в адрес умершего начальника РУВД Орши

Силовики задержали жителя Полоцка из-за комментариев про умершего начальника Оршанского РУВД. Видео с ним опубликовал провластный канал «Северная столица».

На видео жителя Полоцка задерживают как минимум трое ОМОНовцев, рядом стоит еще двое сотрудников ГАИ. Силовики кладут половчанина лицом в снег. Далее, после монтажной склейки, мужчина стоит перед камерой в наручниках. На видео он говорит, что принимал участие в акциях протеста в Минске в 2020 году, размещал в соцсетях «экстремистские материалы», а также «в связи с недавними событиями оскорбил честь и достоинство умершего начальника Оршанского РУВД».

По какой статье задержан половчанин, и что с ним сейчас — неизвестно.

О смерти начальника РОВД в Орше СМИ писали в воскресенье, 4 февраля.