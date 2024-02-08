Силовики задержали беларуса за подписки и репосты из «деструктивных» каналов

Силовики задержали мужчину за подписку и репосты из «экстремистских» телеграм-каналов, видео с ним опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

На видео задержанный сидит перед камерой в наручниках. Он говорит, что был подписан на «деструктивные телеграм-каналы», пересылал сообщения из них «третьим лицам» и «прошел регистрацию в плане "Перамога"». В видео с задержанным вставлены кадры с руководителем объединения экс-силовиков BYPOL Александром Азаровым.

Авторы канала утверждают, что в распоряжении милиционеров есть «список утечек базы» плана «Перамога».

По какой именно статье задержан беларус, и что с ним сейчас — неизвестно.