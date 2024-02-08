СК начал «спецпроизводство» против предпринимателя из Постав, который собирал деньги для протестующих

Следственный комитет начал «специальное производство» в отношении Игоря Порункевича.

Как пишет пресс-служба ведомства, против него возбуждено уголовное дело по трем статьям УК — о разжигании вражды, оскорблении Лукашенко и насилии либо угрозе применения насилия в отношении милиционера (статьи 130, 368 и 364 УК).

Следственный комитет в своем посте предлагает Игорю Порункевичу явиться в управление СК по Минску.

Как писал «Белсат», Игорь Порункевич — предприниматель из Постав. В 2020 году он собирал деньги в своем баре, и отправлял их в фонд солидарности By_Help. Позже, опасаясь уголовного преследования, Порункевич уехал из Беларуси и поселился в Литве.

«Специальное производство» подразумевает, что уголовное дело расследуется заочно, когда обвиняемый по нему находится не в Беларуси. После этого следует заочный суд. Таким образом осудили, например, Светлану Тихановскую, или Павла Латушко. Их приговорили к 15 и 18 годам колонии.