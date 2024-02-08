Осужденного за оскорбление Лукашенко Алексея Романова повторно арестовали на 15 суток

Отбывшего срок за оскорбление Лукашенко Алексея Романова повторно арестовали на 15 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), пишет «Радыё Свабода»

Романова задержали 23 января во время массовых обысков у родственников и близких заключенных. Тогда его отвезли на допрос в КГБ и арестовали. По информации «Радыё Свабода», во время отбывания первых 15 суток он трижды попадал в госпиталь.

У Алексея Романова есть инвалидность из-за онкологического заболевания. В 2020 году суд приговорил его к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК).