Александр Сырский стал новым главнокомандующим Украины

Президент Украины назначил нового главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский.

Ранее Александр Сырский был командующим сухопутных войск Украины.

«Александр Сырский имеет успешный опыт защиты, провел Киевскую оборонную операцию. А также имеет успешный опыт наступления — Харьковская освободительная операция», — сказал Зеленский в своем обращении.

По словам украинского президента, в четверг 8 февраля было принято решение об обновлении руководства вооруженных сил Украины.

«Это не про фамилии, и тем более не про политику, это про систему нашей армии. Это про систему нашей армии, про менеджмент вооруженных сил Украины и привлечение опыта боевых командиров этой войны», — сказал Зеленский в своем обращении.

По словам президента Украины, «штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так, как солдаты "на нуле"».

«На столе должен появиться реалистичный, детальный план действий вооруженных сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас, и перспектив. Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие, должно произойти справедливое перераспределение на пользу именно первой линии фронта. Нужно решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны», — сказал Зеленский.

В четверг 8 февраля стало известно, что главком Валерий Залужный покинул свой пост.