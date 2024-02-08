«Наша Ніва»: пропавшую летом 2023 года волонтерку из Украины обвиняют в шпионаже

43-летнюю украинскую волонтерку Наталью Захаренко, связь с которой пропала в июле 2023 года, обвиняют в шпионаже (статья 358 УК), пишет «Наша Ніва».

Слушания по делу начнутся 15 февраля в Гомельском областном суде. Детали обвинения неизвестны. Как пишут журналисты, на связь женщина перестала выходить 19 июля 2023 года, «почти сразу после того, как приехала в Беларусь». В августе того же года о пропаже дочери украинскому порталу «Час чернігівський» рассказала мать обвиняемой.

«Наша Ніва» пишет, что Захаренко ездила в Беларусь и до начала полномасштабной войны в Украине, чтобы торговать на гомельских рынках. После февраля 2022 года она начала помогать беженцам из Украины. В телефонах других людей ее контакт был подписан как «Наталья перевозчик из Украины», «Наталья Посылки», «Наталья документы», «перевозчик на РБ» и так далее.

Вместе с Захаренко по делу проходит Лариса Крупа, которую обвиняют в «недонесении о преступлении» (статья 406 УК).