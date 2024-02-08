Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный покинул пост, об этом написал в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Сегодня было принято решение про необходимость смены руководства Вооруженных сил Украины. Благодарю Валерия Федоровича за достижения и победы», — написал он.

Ранее об этом писал и телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обговорили, какого обновления требуют Вооруженные силы Украины. Обговорили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», — говорится в сообщении Зеленского.