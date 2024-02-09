229 человек попали под январскую облаву силовиков на родственников политзаключенных

229 человек попали под облаву силовиков 23-24 января на родственников политзаключенных, сообщила представительница «Вясны» Яна Галаган на пресс-конференции правозащитников в Варшаве, передает корреспондент «Медиазоны».

При этом 24 человека проходят обвиняемыми по уголовным статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК). Подробности правозащитница не уточнила.

44 человека были осуждены по административной статье, добавила она. Некоторых задержанных судили по статье за нарушение законодательства об иностранной безвозмездной помощи (24.15 КоАП), рассказала Галаган.

Она добавила, что из-за допросов два человека попали в больницу. По словам представительницы фонда «Страна для жизни» Ольги Засулинской, среди них — 82-летняя женщина. Обыски проходили не только 23-24 января, но и неделю спустя. «174 следователя работали по облавам», — уточнила она.

23-24 января по всей Беларуси прошли массовые обыски и задержания бывших политзаключенных и их близких. Часть из них была связана с деятельностью проекта INeedHelpBY, занимающегося доставкой еды пострадавшим от репрессий. Филипп Гавришев, руководитель проекта, сказал, что взломов системы и утечек информации со стороны проекта не было.