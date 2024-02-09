В Чернигове появится улица Кастуся Калиновского

Депутаты Черниговского городского совета проголосовали за переименование улицы Смирнова на улицу имени Кастуся Калиновского, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Пресс-служба пишет, что такое решение принято с целью «проведения политики очистки городского пространства от возвышающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих Российскую Федерацию и республику Беларусь топонимов».

Переименованная улица находится на севере Чернигова рядом с улицей Литовской и Гомельской. Ранее улица носила имя в честь советского полковника Сергея Смирнова, который форсировал Днепр в районе Лоева в 1943 году.

Рабочая группа по переименованию улиц Чернигова создана в апреле 2022 года. По ее рекомендациям, уже переименованы 54 улицы и 23 переулка.