Закрывается российская ботоферма, которая комментировала беларуские новости

Организованная Free Russia Foundation российская оппозиционная ботоферма, получившая неформальное название «фабрика эльфов», закроется в феврале, сообщил журналист Андрей Захаров. Информацию подтвердил директор Стратегического коммуникационного центра фонда Егор Куроптев.

Захаров пишет, что оставшимся в Тбилиси сотрудникам ботофермы недавно объявили о том, что «февраль должен стать последним месяцем» их работы. Один из источников журналиста связал это с «отказом грантодателей финансировать его».

Сотрудники ботофермы комментировали новости про помилование Романа Протасевича, встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина. Слитый архив с инструкциями примерами комментариев опубликовало издание «СВТВ». По информации издания, по «политике Беларуси» работало «подразделение из 50 человек». Офисы расположены в Вильнюсе и Тбилиси.