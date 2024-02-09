Лжесотрудник ДФР выманил у 71‑летней пенсионерки более 40 тысяч рублей

Мошенник под видом сотрудника ДФР убедил 71-летнюю пенсионерку перевести более 40 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал МВД.

Лжесотрудник ДФР позвонил женщине и сообщил, что с ее банковскими счетами происходят подозрительные финансовые операции, и они могут быть заблокированы. Беларуску убедили задекларировать деньги и разместить их на «безопасных счетах».

Женщина в несколько этапов перевела аферистам 38 тысяч рублей. После этого мошенник попросил беларуску сдать золотые украшение в ломбард, чтобы на них не наложили арест. Полученные 5 тысяч рублей пенсионерка перевела аферистам.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статья 209 УК).