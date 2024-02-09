8 февраля журналист Сергей Гордиевич вышел на свободу после 15 суток ареста, пишет БАЖ.

26 января журналиста суд арестовал на 15 суток за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11. КоАП). На Гордиевича составили протокол за репост материала издания «Ганцавіцкі час», признанного в Беларуси «экстремистским».

В августе 2021 года журналиста приговорили к 1,5 годам колонии за сообщения в вайбере. Его обвинили в кевете (188 УК), оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

В сентябре 2023 года журналиста задержали при возвращении в Беларусь. Тогда его арестовали на 15 суток за репост, сделанный в 2020 году.