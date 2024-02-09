Двух лидчанок оштрафовали на 1000 рублей за помощь, полученную от инициативы INeedHelpBY

26 января суд Лидского района оштрафовал двух лидчанок за помощь, полученную от инициативы INeedHelpBY. Женщин судили по статье о нарушении законодательства об иностранной помощи (часть 2 статьи 24.15 КоАП). Соответствующие постановления появились в банке судебных решений.

В первом случае беларуску обвинили в том, что она получила иностранную помощь «в виде товарно-материальных ценностей» на общую сумму 5 241 рубль в интернет-магазине «Евроопт».

Беларуску оштрафовали на 25 базовых величин (1000 рублей) и постановили дополнительно взыскать в собственность государства сумму оказанной помощи.

Во втором случае беларуску также оштрафовали на 25 базовых величин. Она получила помощь «в виде товарно-материальных ценностей» на общую сумму в 18 143 рубля. Ее суд также постановил взыскать в сторону государства.

23-24 января в Беларуси прошла облава силовиков на родственников политзаключенных. Репрессии затронули 229 человек. 24 человека проходят обвиняемыми по уголовным статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК).

44 человека осудили по административным статьям.