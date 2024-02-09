Мать осужденной блогерки Ольги Токарчук обвиняют в содействии «экстремистской» деятельности

Мать бывшей политзаключенной Ольги Токарчук обвиняют в содействии «экстремистской» деятельности (часть 2 статьи 361-4 УК), пишет «Вясна». Ирину Токарчук задержали 23 января, во время рейда силовиков по близким осужденных.

Утром того же дня задержали саму Ольгу — в ее доме провели обыск и увезли в КГБ. В комитете у нее спрашивали о «Е-доставке» и просили написать явку с повинной.

«У чым мне вінаваціцца? Што мне падпісчык дапамагаў каўбасой? Яны: "Напішы чыстасардэчнае прызнанне, што ты раскайваешся і больш не будзеш браць каўбасу ў падпісчыка"», — передает ее слова «Вясна».

Девушке позволили позвонить матери и сказать, что скоро силовики приедут к ней. Ирину привезли в КГБ, пока дочь еще была там.

Вечером Ольгу отпустили, а мать «катали из Окрестина в СИЗО положенные три дня». 24 января отцу Ольги позвонил следователь и попросил выступить свидетелем по делу его жены Ирины. Свидетельствовать по делу матери предлагали и Ольге.

Вскоре после этого Ольга с детьми и отцом уехали из Беларуси. «У мяне ў Беларусі засталася адна сястра, а на ёй — бабуля з інваліднасцю (татава мама) і мама, якая на дадзены момант у турме Жодзіна», — поделилась девушка.

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В декабре 2021 года суд в Миснке приговорил блогерку Ольгу Токарчук к 1,5 годам колонии общего режима по обвинению по трем статьям УК. Девушку признали виновной в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), клевете (статья 188 УК) и оскорблении судьи (часть 1 статьи 391 УК).

14 января 2021 года Ольга Токарчук опубликовала на ютубе ролик, «содержащий ложные и порочащие сведения в отношении социального педагога одной из гимназий в Брестской области», утверждал СК.

16 июня 2022 года Токарчук полностью отбыла наказание.