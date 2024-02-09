Витеблянина дважды арестовали за распространение «экстремистских» материалов

Суд в Новополоцке арестовал витеблянина Алексея Киселева на 13 и 15 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), пишет «Віцебская вясна».

Первый арест произошел 25 января — Киселева осудили за то, что он на своей странице в инстаграме опубликовал герб «Погони», флаг Украины, бчб-символику, герб с мечом и цифрами 1863 и 2022, герб полка Калиновского, ссылки на материалы «Зеркала», Bypol и strana.fand.

Во второй раз, 1 февраля, суд арестовал его за логотип TUT.by во «Вконтакте».

Как уточняют правозащитники, во второй раз мужчины своей вины не признал.