В Познани беларуса, который сбил велосипедистку, приговорили к 6,5 годам тюрьмы

Районный суд Познани приговорил беларуса к 6,5 годам тюрьмы по обвинению в неумышленном совершении ДТП со смертельным исходом и вождении в состоянии наркотического опьянения, пишет МОСТ.

Его признали виновным в том, что он на машине сбил велосипедистку. Кроме лишения свободы суд оштрафовал его на 35 тысяч злотых для компенсации родственникам погибшей и взноса в фонд жертвам постпенитенциарной помощи. Прокурор запрашивал для беларуса 7,5 лет тюрьмы.

Как пишет МОСТ, ДТП случилось 9 февраля на улице Домбровского в Познани. 27-летняя велосипедистка переезжала дорогу, когда в нее врезался автомобиль Uber, за рулём которого находился 35-летний гражданин Беларуси.

Следствие установило, что мужчина находился под воздействием марихуаны — в его организме экспертиза обнаружила более половины промилле алкоголя. Это была его четвертая смена таксистом.

«К тому моменту, утверждал беларус, он ещё не выучил город, передвигался с помощью навигатора и не знал, в каком месте пешеходы и велосипедисты переходят дорогу. А на улице Домбровского, где случилось смертельное ДТП, и вовсе был впервые», — передают его слова журналисты.