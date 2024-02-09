Украина передала России пленного беларуса, воевавшего в ЧВК «Редут»

Украина передала России пленного беларуса Максима Зезюльчика, который воевал в составе ЧВК «Редут», пишет «Радыё Свабода». Эту информацию корреспонденту «Медиазоны» также подтвердили в проекте «Хочу жить».

Украина передала Зезюльчика России в рамках обмена пленными. В плену беларус находился с 19 сентября 2022 года.

«Максим Зезюльчик обычный военный пленный. Он прошел по процедуре: воевал за Россию и в Россию вернулся», — сообщили «Радыё Свабода» в проекте «Хочу жить», созданном в Украине для российских военных.

18 января 2023 года украинский суд приговорил Зезюльчика к 10 годам лишения свободы за наемничество. В январе Украина передала России беларуса Максима Запеку.