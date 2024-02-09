Пенсионера приговорили к 2,5 годам домашней химии за протесты; силовики нашли его фото в телефоне знакомой

18 января суд Ленинского района Минска приговорил к 2,5 годам домашней химии пенсионера Василия Рубцова за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет Вясна.

По информации правозащитников, фото с участием Рубцова в протестах милиционеры нашли при осмотре телефона его знакомой.

На суде беларус признал свою вину. Он рассказал, что об акции протеста узнал в интернете и приехал на нее из деревни. Увидев протестующих, присоединился к ним. На протесте знакомые сфотографировали его рядом с незнакомой ему женщиной, у который был плакат с протестным лозунгом.

Пенсионера задерживали по этому уголовному делу, но отпустили под залог в сумме 18500 рублей. После вступления приговора в силу его вернут мужчине.