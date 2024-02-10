Российские войска ночью атаковали Харьков дронами, погибли 7 человек

В ночь на 10 февраля российская армия атаковала Харьков дронами-камикадзе, погибли 7 человек, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила 31 беспилотник типа Shahed. Основные направления удара — Одесса и Харьков. ПВО ВСУ удалось уничтожить 23 дрона.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что беспилотники попали в АЗС, в результате чего возник масштабный пожар. Загорелись жилые дома. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил , что в одном из домов обнаружили тела 5 человек, среди которых и было трое детей. Синегубов сообщил, что погибшие дети были в возрасте от 6 месяцев до 7 лет.

В другом доме спасатели обнаружили еще 2 погибших. Также известно о 57 пострадавших. Клименко добавил, что спасатели и полицейские ночью спасли более 50 человек во время пожаров. Однако более десятка домов сгорели дотла.

Обновлено в 15.38. Добавлена информация о количестве пострадавших