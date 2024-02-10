Бывшего главу гомельского «Белинвестбанка» обвиняют по трем уголовным статьям

Бывшего руководителя управления «Белинвестбанка» по Гомельской области Олега Горелова обвиняют по трем уголовным статьям, одна из них — наркотическая. На расписание судебных заседаний, где значится Горелов, обратило внимание издание «Наша Ніва».

Бывшего руководителя гомельского «Белинвестбанка» обвиняют в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), получение взятки (часть 1 статьи 328 УК) и незаконном обороте наркотических средств (часть 1 статьи 328 УК).

Дело над Гореловым начали рассматривать в Гомельском областном суде 8 февраля. Следующее судебное заседание намечено на 13 февраля.

Когда был задержан Горелов — неизвестно.

Горелов в 2010-х годах работал в «Дельта-банке». Банк обанкротился в 2015 году и тогда Гарелов перешел в «Белинвестбанк». Там Горелов «вырос» в должности до руководителя управления «Белинвестбанка» по Гомельской области. Последние новости о нем на этой должности датируются февралем 2023 года. В декабре 2023 года вместо него управляющим был назначен Павел Юркауц, бывший глава «Белинвестбанка» в Мозыре.