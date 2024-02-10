Литва признала бывшего милиционера Александра Мотиевича угрозой нацбезопасности

Литовский Департаментом миграции признал бывшего беларуского милиционера Александра Мотиевича угрозой нацбезопасности. Ему запретили въезд в Литву, пишет издание BNS.

«Получив информацию о том, что этот человек представляет угрозу для государственной безопасности, Департамент миграции принял решение запретить въезд в страну этому иностранцу», — сообщил пресс-секретарь Департамента Рокас Пукинскас.

Ранее Литовский департамент миграции лишил Мотиевича вида на жительство. Ведомство приняло такое решение, поскольку ВНЖ «не удовлетворяет условиям». Также департамент обратился в Департамент государственной безопасности Литвы. По данным МВД, в первый раз он приехал в Литву из Польши, у него была национальная виза другой страны ЕС.

Это случилось благодаря передаче информации о Мотиевиче литовской полиции организацией бывших силовиков BELPOL. В Литве он работал в фирме по установке окон. Как пишет BELPOL, майор Мотиевич служил в милиции с 2010 года, последняя его должность — старший инспектор ИДН Лидского РОВД.

Также организация утверждает, что в 2020 году он «участвовал в репрессиях» и проходил потерпевшим по уголовному делу девушки, которая в Лиде «избила» двух офицеров.