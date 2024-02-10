Сотрудники крупного минского рыбоконсервного комбината не получают зарплату более 5 месяцев; они записали обращение к Лукашенко

Сотрудники минского ООО «Рыбоконсервный комбинат "Столичный"» записали обращение к Александру Лукашенко с просьбой разрешить ситуацию, так как они более пяти месяцев не получают заработную плату. На ролик в тик-ток обратило внимание издание reform.by.

Видео было опубликовано 9 февраля 2024 года. В ролике сотрудники комбината на фоне проходной рассказывают о ситуации, которая сложилась у них на предприятии.

«Более пяти месяцев мы не получаем заработную плату — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Уже февраль — мы не получаем заработную плату. Работы на сегодня у нас нету, с 8-го января — простой. Мы не работаем, мы не зарабатываем, у нас нет куска хлеба. Помогите разрешить нашу ситуацию», — просят сотрудники.

По словам работников комбината, они жаловались в прокуратуру и уже писали письмо Лукашенко.

«Платить квартплату нам нечем, жить нам не на что. В магазин я не могу пойти, потому что мне не за что купить элементарно даже кусок хлеба. Вот как жить в данной ситуации?», — обращаются в ролике работники комбината. — «Люди ходят в ломбарды, сдают свое золото, потому что надо как-то прожить».

На камеру работники комбината говорят, что пытаются уволится, но руководство комбината их не увольняет.

«Когда пишем заявление на увольнение, то нас не увольняют и говорят, что если мы уйдем, то нам вообще ничего не выплатят. Что это за решение такое?», — говорит одна из работниц.

ООО «Рыбоконсервный комбинат "Столичный"» расположен на бывшем предприятии ОАО «БЕЛРЫБА», на переулке Стебенёва в Минске. Комбинат имеет производственные площади более 5000 кв.м. и оснащено современным оборудованием по выпуску рыбы и морепродуктов. Численность сотрудников составляет 68 человек.