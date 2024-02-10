Мингорисполком опубликовал видео с извинениями директора предприятия, где работники не получали зарплату больше 5 месяцев

Пресс-служба Мингорисполкома опубликовала видео с извинениями директора ООО «Рыбоконсервный комбинат "Столичный"» Андрея Блахина, ролик появился в телеграм-канале ведомства.

Блахин говорит, что ранее руководство проводило общие собрания с сотрудниками комбината, где рассказывали про ситуацию на предприятии. Также обещает еще раз провести индивидуальные беседы с подчиненными.

«Руководство организации приносит свои извинения работникам за то, что образовалась такая ситуация с задержкой заработной платы. Мы предпринимаем все меры, чтобы в ближайшее время погасить задолженность в полной мере», — говорит Блахин.

Ранее сотрудники минского ООО «Рыбоконсервный комбинат "Столичный"» записали обращение к Александру Лукашенко с просьбой разрешить ситуацию, так как они более пяти месяцев не получают заработную плату.

«Более пяти месяцев мы не получаем заработную плату — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Уже февраль — мы не получаем заработную плату. Работы на сегодня у нас нету, с 8-го января — простой. Мы не работаем, мы не зарабатываем, у нас нет куска хлеба. Помогите разрешить нашу ситуацию», — просят сотрудники.

По словам работников комбината, они жаловались в прокуратуру и уже писали письмо Лукашенко.

«Платить квартплату нам нечем, жить нам не на что. В магазин я не могу пойти, потому что мне не за что купить элементарно даже кусок хлеба. Вот как жить в данной ситуации?», — обращаются в ролике работники комбината. — «Люди ходят в ломбарды, сдают свое золото, потому что надо как-то прожить».

На камеру работники комбината говорят, что пытаются уволится, но руководство комбината их не увольняет.