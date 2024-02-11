В 2023 году по искам Минюста было ликвидировано 107 общественных объединений

За 2023 год по искам Министерства юстиции было ликвидировано 107 общественных объединений, об этом на заседании по итогам года заявил замминистра Олег Кот.

По словам замминистра, в прошлом году было также ликвидировано 11 политических партий и два фонда. Письменные предупреждения Минюст вынес в отношении еще 410 некоммерческих организаций.

Массовую ликвидацию общественных объединений и фондов власти Беларуси начали в 2021 году. За это время были ликвидированы сотни общественных организаций, таких например, как «Офис по правам людей с инвалидностью», «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Экодом», правозащитная организация Human Constanta и многие другие.