«Еврорадио»: силовики задержали директора «Горавтомоста»

В Минске силовики задержали директора «Горавтомоста» Павла Важника, пишет «Еврорадио». По информации издания, в доме чиновника и на работе прошли обыски.

Важника подозревают в получении взятки. В приемной корреспонденту «Медиазоны» сказали, что «Павла Михайловича нет» и переключили на заместителя. Тот отказался представиться, сказал, что «человек болеет» и «без комментариев».

В декабре 2022 года замдиректора предприятия Михаила Дедюлю приговорили к 5 годам домашней химии. Его обвинили в служебной халатности (статья 428 УК) из-за обрушения моста на Немиге в январе 2022 года.