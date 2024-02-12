Против пациента, который с топором напал на бригаду скорой помощи, СК возбудил уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство (статья 139 УК и часть 1 статьи 14) против пациента, который с топором напал на бригаду скорой помощи 10 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что 33-летний мужчина нанес фельдшерам не менее 20 ударов топором в область головы и лица. На вызов они приехали, чтобы госпитализировать его в психиатрическую клинику, но он стал вести себя агрессивно.

Телеграм-канал «Белые халаты» уточнял, что пострадавшие находились в реанимации. «Чувствуют ребята себя удовлетворительно, передают привет коллегам, и благодарят их за сопереживание», — писал о них телеграм-канал минской городской станции скорой помощи.