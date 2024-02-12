BYPOL показал фрагмент видео допроса Виктории Кульши, осужденной по делу «водителей 97»

Объединение бывших силовиков BYPOL выпустило расследование о том, как задерживали и судили нескольких администраторов телеграм-канал «Водители 97». Среди них и Виктория Кульша, осужденная на 4,5 года колонии. В видео показан фрагмент разговора Виктории с сотрудником ГУБОПиКа.

Как утверждается в видео, с Викторией в ИВС разговаривает замначальника ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич. В кадре он не появляется, однако слышен его голос. Милиционер говорит, что он — «оперативник», который занимается ее делом, и пришел «пообщаться» с ней.

«Если у вас есть желание остаться с мерой пресечения с заключением под стражу, от вы можете отказаться, конечно, от общения», — говорит он.

Виктория отвечает милиционеру: «Нет, вы знаете, я, пожалуй, откажусь от вашего предложения».

Человек за кадром говорит, что Виктория провела в изоляторе только сутки, а позже, когда «пойдут тяжелые осенние зимние вечера и дни, и без следственных действий, будет морально тяжело».

Виктория спрашивает у милиционера: «Вы приехали мне что-то предложить»?

Мужчина за кадром говорит, что силовики хотят «изучить ее отношение к событиям».

«А в дальнейшем может что-то предложим. Предложение такое, что нам надо разобраться, что вы можете». — говорит он.

По его словам, Виктория Кульша может быть полезна силовикам в поиске других активных участников и админов чата, в том числе и тех, кто уже находится за границей.

В видео BYPOL также идет речь про осужденных по этому делу Дениса Гутина, Татьяну Шкробат и Анну Вишняк.

По информации бывших силовиков, Татьяна Шкробат находилась в ИВС на Окрестина 22 и 23 сентября 2020 года, после чего под давлением дала доступ к своему телефону и администрированию телеграм-канала. Спустя примерно месяц после этого была задержана Анна Вишняк, которую силовики в итоге также вынудили дать доступ к каналу.

Как сказано в расследовании BYPOL, милиционеры во время допросов избивали Дениса Гутина, серьезно повредили ему руку. В видео также приводятся фрагменты интервью Анны Вишяк, в них она рассказывала про моральный и физический прессинг со стороны силовиков.

В 2021 году суд Заводского района Минска приговорил Викторию Кульшу к 2,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). После этого Викторию еще дважды судили по статье о злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК), ей добавили еще два года к сроку. В заключении у нее диагностировали онкологическое заболевание.

Анну Вишняк и Дениса Гутина приговорили к 2,5 годам колонии, они вышли на свободу осенью 2022 года.