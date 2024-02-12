Подростка приговорили к 10 годам воспитательной колонии за поджог съемной квартиры

Гродненский областной суд приговорил 16-летнего подростка к 10 годам и 1 месяцу воспитательной колонии по обвинению в покушении на убийство (статья 139 УК и часть 1 статьи 14), умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 218 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК), сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2023 года подросток из-за конфликта с хозяином поджег квартиру, где снимал комнату. Собственник жилья в это время спал — в результате пожара он получил ранения.

Чтобы развести огонь, парень разлил на пол легковоспламеняющуюся жидкость и бросил в нее горящую бумагу и фольгу, пишет прокуратура. По оценке следователей, материальный ущерб составил 11 тысяч рублей.

Еще один эпизод из обвинения относится к «хулиганским действиям» в отношении местной жительницы и ее сына. О каких именно действиях речь, пресс-служба не уточнила.