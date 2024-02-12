Арестованную квартиру политика Валерия Цепкало выставили на аукцион

Арестованную квартиру политика и бывшего главы «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало выставили на аукцион. Объявление на сайте «БелЮрОбеспечения» заметило «Зеркало».

Речь идет о трехкомнатной квартире с парковочным местом в Минске на улице Чернышевского. В описании сказано, что на нее наложен арест и в ней зарегистрирован один человек.

Минимальная цена покупки — 358 442 рублей 20 копеек. Организаторы запланировали торги на 27 февраля.

В апреле 2023 года Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии. По версии обвинения, Цепкало, находясь в должности директора ПВТ, получил взятку в размере 151 715 евро за выбор определенной компании для строительства объекта «Администрации Парка высоких технологий».

В 2020 году он баллотировался в президенты, но его не зарегистрировали кандидатом для выборов. «Наша Ніва» писала, что квартиру политика арестовали в августе 2020 года.