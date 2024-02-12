В России ФСБ задержала беларуса за поджог электростанции

Сотрудники ФСБ в Воронеже задержали беларуса за поджог тяговой электроподстанции в Туле, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, беларус 1998 года рождения поджег подстанцию по заданию украинских спецслужб. На задержанного завели уголовное дело за диверсию (часть 1 статьи 281 УК). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ также сообщили, что беларус установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени Юрий. Он попросил беларуса совершать за деньги «диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры РФ». 5 февраля обвиняемый приехал в Тулу, где изготовил зажигательное устройство и поджег электроподстанцию.

После этого он отправил Юрию видеоотчет, получил деньги на карту и выехал в Воронеж, чтобы там поджечь насосную станцию и электроподстанцию. В городе парня задержали.

В декабре 2023 года в России задержали беларуса Сергея Еремеева подорвавшего ж/д-составы в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября. В январе начался суд над беларусами, которых обвиняют в поджоге электровоза в Подмосковье.