Пенсионерка в тиктоке пожаловалась на «вонючую воду» и сказала, что власти «перешли красную линию»

Пенсионерка Любовь Ермолаева из деревни Иваньков в Гомельской области в тиктоке пожаловалась на «вонючую воду», заметил «Флагшток». Ее ролики набрали от 11 до 420 тысяч просмотров.

По ее словам, из-за плохого качества воды в колодце она вынуждена покупать питьевую воду в автолавке.

«В июне потекла вонючая вода. Завезла в санстанцию, чтобы проверить. Анализы показали превышение нормы нитратов. ⟨…⟩ Вода имеет запах "химии", хотя вокруг лес, нет ни колхоза, ничего нет. И начались мои хождения по мукам», — поделилась пенсионерка.

Ермолаева жаловалась на проблему помощнику Лукашенко по Гомельской области, председателю облисполкома Ивану Крупко и председательнице Совета Республики Наталье Кочановой. Сотрудники ЖКХ пытались прочистить колодец, но это не помогло.

Ей предложили за свои деньги углубить проточную скважину, чтобы вода стала чистой. Но Ермолаева возмутилась: «Я отработала 40 лет, я — ветеран труда. Пенсионерка, живу на поселке одна».

— Вы все время говорите, Александр Григорьевич, что красную линию перейти нельзя. Власти нашу перешлю красную линию… И синюю, и зеленую перешли. Точка кипению уже пройдена. ⟨…⟩ Вы мне скажите, это деревня для жизни? Или это деревня для издевательства гомельских властей?

В последнем ролике пенсионерка заявила, что собирается поехать в облисполкому с плакатом «Хочу жить и пить чистую воду».