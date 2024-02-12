Маму экс‑политзаключенного Анатолия Хиневича судили в вайбере; ее оштрафовали на 400 рублей за помощь от INeedHelpBY

9 февраля суд Борисовского района оштрафовал маму экс-политзаключенного Анатолия Хиневича за помощь, полученную от инициативы INeedHelpBY, на 800 рублей, пишет «Вясна». Беларуску судили по статье о нарушении законодательства об иностранной помощи (часть 2 статьи 24.15 КоАП).

Оксана Хиневич уехала из Беларуси после январского рейда силовиков. 23 января женщину задержали и оштрафовали на 10 базовых величин

После этого против беларуски составили еще один протокол, который отправили для ознакомления в вайбере. Согласно ему Хиневич связалась с инициативой INeedHelpBY и в период с февраля 2022 по апрель 2023 года получила и использовала помощь в виде «товарно-материальных ценностей», приобретенных в интернет-магазине «Евроопт».

Суд над женщиной прошел в вайбере. В итоге беларуску оштрафовали на 20 базовых величин и постановили выплатить компенсацию в размере полученной помощи.

23-24 января в Беларуси прошла облава силовиков на родственников политзаключенных. Репрессии затронули 229 человек. 24 человека проходят обвиняемыми по уголовным статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК).

43 человека осудили по административным статьям.