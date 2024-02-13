В Барановичах силовики задержали трех человек за участие в митинге 2020 года

В Барановичах силовики задержали двух мужчин и одну девушку за участие в митинге 2020 года, видео с ними появилось в провластном телеграм-канале «Книга Гу "База"».

На камеру задержанные говорят, что 8-9 августа 2020 года были на протесте в центре города и выкрикивали лозунги. «Медиазона» нашла страницу задержанной девушки во «Вконтакте». В соцсети она подписана Анастасия Гречишкина.

По какой статье обвиняют задержанных, неизвестно.

12 февраля этот же телеграм-канал отчитался о задержании 4 мужчин, которые участвовали в митингах в 2020 году.