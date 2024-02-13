Силовики пришли в минскую частную киностудию, которая снимает пропагандистский сериал для России

Силовики пришли в минскую частную киностудию «Белроскино», которая занимается производством российского пропагандистского проекта Russian Gate, пишет телеграм-канал «Священный Белавуд».

Силовики пришли в киностудию 15 января, но известно об этом стало только сегодня. Авторы канала пишут, что силовики задержали Павла Гриценко, который отвечал в «Белроскино» за финансовые вопросы. Также задержаны были несколько работников киностудии и актеров массовых сцен.

Все задержанные были осуждены по административной статье за хулиганство (статья 19.1 КоАП) на 14-15 суток, и уже отбыли административный арест. Одного из ассистентов по актерам массовых сцен киностудии подозревают по уголовному делу. По какой статье, не сообщается.

Как узнало «Еврорадио», Russian Gate — пропагандистский шпионский детектив, который снимают в Беларуси по заказу России. В сериале есть отсылки к действительности, например, телеканал Velcaт и TWPInfo.