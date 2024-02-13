Правозащитники более 1,5 месяцев не могут найти задержанного по подозрению в подрыве поездов в тоннеле БАМ беларуса

Беларуские правозащитники уже более полутора месяцев не могут связаться с Сергеем Еремеевым, которого задержали сотрудники ФСБ по обвинению в подрыве ж/д-составов в Северомуйском тоннеле, сообщает фонд «Страна для Жизни».

Ерeмеева последний раз видели два месяца назад в суде, когда решался вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. С тех пор правозащитники не знают о местонахождении беларуса.

2 января 2024 года в СИЗО Омска приехал адвокат беларуса, которому заявили, что Еремеева перевели в Иркутск. 29 января другому адвокату в СИЗО Иркутска сообщили, что Еремеева этапируют в Москву. На днях в Москве третий адвокат получил ответ, что «Еремеева здесь нет и не было».

Еремеева задержали в декабре 2023 года. РИА Новости со ссылкой на ФСБ писали, что мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб и получал указания» от другого беларуса, который живет в Литве.

— Взрывные устройства террорист забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов, — писали РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Взрыв поезда в Северомуйском тоннеле произошел 29 ноября на перегоне между станциями Итыкит и Окусикан на севере Бурятии. После этого движение поездов по Байкало-Амурской магистрали организовали в обход Северомуйского тоннеля через «Чертов мост».