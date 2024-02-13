Силовики задержали трех сотрудников «Газпром трансгаз Беларусь»

Силовики отчитались о задержании трех сотрудников компании «Газпром трансгаз Беларусь». Видео с ними опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА»».

На милицейском видео мужчины в серой и зеленой куртках говорят, что работают инженерами, называют свою зарплату и рассказывают, что «поддерживали в коллективе протестные настроения». По словам девушки, в 2020 году она участвовала в митингах и «сама в милицию не являлась».

Перед видео показывается текст «доноса», в котором написано, что «коллектив компании просит провести профилактическую беседу» с коллегами. Так, один из них «распространял кружки, на которых при нагревании проявлялся бчб-флаг», а все они «позволяют себе «смешки»» над милиционерами.