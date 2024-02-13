Суд приговорил беларуса, который хотел незаконно вывезти афганскую журналистку из России в Европу, к 4 годам колонии

Кировский суд Петербурга приговорил беларуса Александра Мацулевича к 4 годам колонии. Его обвинили в организации незаконного пересечения границы и даче взятки начальнику погранслужбы ФСБ России (часть 5 статьи 291, часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 322 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Вместе с Мацулевичем в организации обвинили Джелани Гулама. 14 афганцев, среди которых журналистка Кобра Хассани, обвинили в покушении на незаконное пересечение границы России по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 322 УК РФ). Их приговорили к 2 годам лишения свободы, после чего освободили в зале суда.

Из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение посчитало, что Мацулевич договорился с сотрудником пограничной службы ФСБ Владимиром Логутевым о перемещении по морю группы беженцев из Афганистана в Европу из Нового порта Санкт-Петербурга. Беженцев собрал Гулам Джелани. Услуги по перевозке стоили 1500 долларов.

В апреле 2022 года беларус созвонился с сотрудником пограничной службы ФСБ и предложил ему сделку по перевозке беженцев. Тот согласился, записал разговор, а после составил рапорт своему руководству. Позже ему предложили поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии.

Всех обвиняемых задержали вечером 23 мая 2022 года. После передачи Мацулевичем 6000 долларов и 12 паспортов Логутеву беларуса задержали сотрудники СОБР. Одновременно в белой маршрутке «Газель» задержали 12 граждан Афганистана, среди которых находилась журналистка Кобра Хассани.

Хассани бежала из Афганистана в Киев после захвата власти талибами. Весной 2022 года она села в микроавтобус, который должен был вывезти ее из Украины в Польшу, но вместо этого она оказалась в России.