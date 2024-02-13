МВД России объявило в розыск стримера Mellstroy; на уроженца Гомеля завели дело об уклонении от призыва

МВД России объявило в розыск стримера Mellstroy — уроженца Гомеля Андрея Бурима, пишет Mash.

По информации издания, блогера ищут по статье об уклонении от призыва (статья 435 УК). Сам он живет в Дубае.

В июле 2021 года суд в Москве назначил стримеру, избившему модель Алену Ефремову во время трансялции (статья 116 УК), полгода исправительных работ. Суд установил, что 19 октября 2020 года блогер во время стрима из башни «Москва» схватил Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. После этого Бурим толкнул пострадавшую, из-за чего она упала на пол.