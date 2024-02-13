Брестский блогер и экс-политзаключенный Сергей Петрухин уехал из Беларуси

Брестский блогер Сергей Петрухин уехал из Беларуси, об этом стало известно из стрима с его коллегой Александром Кабановым на ютуб-канале «Народный репортер».

На стриме Петрухин сказал, что его эвакуацией из Беларуси занимался фонд BYSOL.

— Трэба прыйсці ў сябе і сказаць вялікі дзякуй тым, хто дапамог мне выйсці з гэтай краіны, якую я вельмі люблю. То бок я маю на ўвазе дзяржаву. Вельмі трыгернула мяне, калі «Е-дастаўка» гэтая здарылася. Я падумаў, што лепей мне з'ехаць, бо ў спакоі мяне не пакінуць, — сказал Петрухин на стриме.

В 2021 году блогеров осудили на три года колонии по обвинению в грубом нарушеним общественного порядка (статья 342 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Обоих задержали еще до выборов.

Им вменяли призывы к протестам через ютуб-ролики и оскорбление омоновца в одном из них. Петрухина также осудили за оскорбление судьи в посте «Вконтакте» в 2018 году.

Петрухин и Кабанов вышли на свободу в декабре 2022 года.