Силовики задержали системного администратора компании IntexSoft

Силовики задержали системного администратора гродненского офиса компании IntexSoft, видео с мужчиной опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

По информации телеграм-канала «Суды, задержания», мужчину зовут Андрей Екименко.

В ролике мужчина говорит, что участвовал в протестах в 2020 году и перекрывал проезжую часть. Также задержанный сообщает, что писал комментарии, «оскорбляющие честь и достоинство», а в офисе компании висели бчб-флаги и наклейка с гербом «Погоня» в кабинете директора.

По какой статье задержан мужчина и где он сейчас находится — неизвестно.

IntexSoft занимается разработкой комплексных программных решений для бизнеса и IT-компаний.

Обновлено в 16.50. Добавлено имя задержанного