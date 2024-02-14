ВСУ подбили российский десантный корабль в Черном море

В Черном море был подбит российский десантный корабль «Цезарь Куников», пишет телеграм-канал Генштаба ВСУ.

В момент атаки корабль находился в территориальных водах вблизи Алупки в оккупированном Крыму.

По информации источников издания «Суспільне», корабль был атакован беспилотниками, операцию организовало Главное управление разведки Украины, и после атаки корабль затонул.

Официально российская сторона пока не комментировала случившееся. Однако Минобороны России утром в среду 14 февраля заявляло о перехвате и уничтожении 9 беспилотников, в том числе шести — над Черным морем.

«Цезарь Куников» — большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 метров, ширина − 15 метров, осадка − 3,7 метра. Он вооружен орудиями калибром 57 мм, пусковыми установками «Град-М», переносными зенитно-ракетными комплексами.

В декабре прошлого года в Феодосии был поврежден боевой десантный корабль «Новочеркасск» армии РФ.