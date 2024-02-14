«Наша Ніва»: менеджерку EPAM обвиняют в «финансировании вооруженного конфликта»

34-летнюю жительницу Бреста и менеджерку EPAM Диану Завадкую обвиняют по статьям о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и вербовке, обучении или финансировании вооруженного конфликта (часть 2 статьи 361-3 УК), пишет «Наша Ніва».

Согласно расписанию Брестского областного суда, слушания по ее делу начнутся 26 февраля. Заседание пройдет в закрытом режиме.

По информации «Нашай Нівы», после начала полномасштабной войны в Украине Завадская вместе с 7-летним сыном выехала в Грузию.

По какой причине Завадская вернулась в Беларусь, неизвестно. В ее соцсетях журналисты нашли фотографию из Варшавы, датированную 29 июня 2023 года. Через три недели после этого она опубликовала фото с Мирским замком.