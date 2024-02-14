Министр образования предложил «кратно» повысить сумму возмещения за неотработку по распределению

Министр образования Андрей Иванец придумал как «закрепить кадры на рабочих местах» после учебы в вузе, пишет «Белта». Для этого он предлагает поднять сумму возмещения, которую молодой специалист должен будет заплатить, отказавшись от отработки.

«Предлагаем кратно повысить сумму возмещения молодым специалистом в случае неотработки по распределению, а в каких-то случаях, может быть, полностью уйти от возможности возмещения затрат за учебу. Потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а для этого минимум два года ты должен отработать по своей профессии», — сказал министр.

По некоторым специальностям Андрей Иванец предложил увеличить срок отработки, в том числе и для тех, кто учился по целевому набору. О каких именно специальностях идет речь — не уточняется.