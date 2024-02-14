На писателя Сашу Филипенко завели уголовное дело

Против писателя Саши Филипенко возбуждено уголовное дело, об этом сам он рассказал в интервью «Новой газете».

По словам Филипенко, документы, касающиеся уголовного дела, подписывал его отец во время разговора с милиционерами в РУВД. Дома у отца (где прописан и сам писатель), прошел обыск.

«Папа рассказал, что когда с ним разговаривали в РУВД, перед ним положили распечатанные фотографии меня с президентом Швейцарии, с Тихановской, с министром культуры Германии. Отцу тыкали пальцем в эти фото, задавали вопросы. Пока шел допрос, они вскрывали его телефон и искали у него что-то, за что можно закрыть. Папа подписал протокол, что против меня возбуждено уголовное дело; по какой статье оно возбуждено, мы до сих пор не знаем, знаем только, что, помимо этого, еще два других дела в процессе возбуждения», — рассказал Саша Филипенко в интервью.

По словам писателя, недавно силовики снова вызывали его отца на допрос, интересовались, планирует ли сын возвращаться в страну и «гордится ли он Беларусью».

В ноябре 2023 года суд Первомайского района Минска арестовал отца писателя на 13 суток.

Саша Филипенко — беларуский писатель и журналист. Он выпустил 6 романов, в том числе книгу «Бывший сын», рассказывающею о «стране с вечным президентом Лукашенко». А его книга «Кремулятор» была признана «Лучшим европейским романом» 2023 года.