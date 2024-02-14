Силовики задержали двух сотрудниц «МТБанка» за участие в протестах в Минске в 2020 году, видео с ними опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"». В социальных сетях задержанные подписаны как Татьяна Павлова и Надежда Азарко.

На видео силовиков девушки говорят, что участвовали в акциях протеста и выходили на проезжую часть. Татьяна Павлова говорит, что приняла участие в протестном шествии 16 августа, Надежда Азарко — что принимала участие «два раза», но не уточняет даты.

По каким именно статьям задержаны сотрудницы банка и что с ними сейчас —неизвестно. Авторы провластного канала пишут, что те участвовали «в грубом массовом нарушении общественного порядка и перекрытии дорог».