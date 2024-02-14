Жителя Новогрудка оштрафовали за помощь от INeedHelp; сумма штрафа — в два раза больше суммы помощи

Суд оштрафовал жителя Новогрудка, обратившегося за помощью в инициативу INeedHelp, на 600 рублей по статье о нарушении законодательства об иностранной безвозмездной помощи (статья 24.15) следует из постановления, опубликованного в банке данных судебных решений. Как сказано в постановлении, помощи он получил на 300 рублей.

Житель Новогрудка обратился за помощью в инициативу «в интересах своего сына», которого осудили по уголовной статье. С 2022 года по январь 2024 года он получил продуктовую помощь через сервис «Е-доставка» в размере 300 рублей.

Массовые задержания политзаключенных и их близких

Таким образом он, по мнению суда, «создал угрозу причинения вреда государственным и общественным интересам, выраженную в публичной заведомо неправомерной легимитизации действий лиц, совершивших правонарушения и преступления, в том числе путем придания им псевдостатуса "политзаключенных"».

Суд оштрафовал отца политзаключенного, а также взыскать с него в доход государства 300 рублей.

Беларуские власти признали инициативу INeedHelp «экстремистским формированием».