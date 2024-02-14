Польские пограничники не пропускают беларусов с визами PBH без рабочего приглашения или договора

Польские пограничники не пропускают в Польшу беларусов с визами, полученными по программе Poland Business Harbour, если у обладателя визы нет подтверждения целевого использования документа. Об этом «Медиазоне» рассказали в компании visa_helps, которая занимается помощью в получении виз.

Компании известно о трех беларусах, которых не пропустили через пункт пропуска «Брест — Тересполь». Причиной стало отсутствие документов, которые подтверждали бы целевое использование этого типа визы: рабочего контракта, b2b-договора или открытого ИП. В visa_helps рассказали, что все трое — клиенты компании. Вероятно, что количество беларусов, которых не пропустили через границу, куда больше.

Работники компании сообщили, что им также известно о выдаче польскими пограничниками запрета на посещение Польши на шесть месяцев одному из беларусов с визой PBH, но без дополнительных документов.

Информацию «Медиазоне» подтвердила беларуска, которую во вторник 13 февраля «развернули» на границе с Польшей. По ее словам, пограничники не пропускали в Польшу даже тех, у кого было приглашение от работодателя.

Еще один беларус рассказал «Медиазоне», что в среду 14 февраля его не пустили в Польшу, так как у него не было рабочего контракта. По словам мужчины, раньше пограничники пропускали с визой PBH без обоснований получения этого вида визы. Сегодня при нем не пустили еще четыре человека.

МИД Польши не сообщал о каких-то изменениях для обладателей виз типа PBH.

Программа Poland Business Harbour была закрыта в январе 2024 года. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что она будет закрыта до тех пор, пока «не будут приняты решения для обеспечения надлежащей проверки компаний и иностранцев, являющихся ее бенефициарами».