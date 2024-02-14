Жителя Лунинца обвиняют в оскорблении Лукашенко и создании «экстремистского формирования»

Брестский областной суд с 15 февраля начинает рассматривать дело против жителя Лунинца Александра Поливко. Информацию об этом на сайте суда заметила «Вясна Брэст».

Поливко обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании или участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК).

В августе 2023 года провластный телеграм-канал «Первый рубеж» опубликовал видео о задержании мужчины. В нем он говорил, что силовики задержали его по статье о разжигании вражды и оскорблении Лукашенко.

Авторы ролика показали скриншоты комментариев в телеграме: «Скрестим пальчики в надежде, что сдох где-нибудь под забором», «Я беларус, заебало уже смотреть на все это» и другие. Аккаунт, с которого были отправлены эти сообщения, был удален.