«Наша Ніва»: у некоторых задержанных во время январского рейда силовики забрали паспорта

Силовики во время январского рейда приходили и к тем, кто просто писал письма и отправлял в СИЗО посылки политзаключенным. У некоторых из задержанных забрали паспорта, такие подробности случившегося приводит «Наша Ніва».

По информации издания, массовым задержаниям в январе предшествовали попытки взлома телеграм-аккаунтов родных политзаключенных и тех, кто заключенным помогал.

Массовые задержания политзаключенных и их близких

Большинство людей отпустили после допросов. В первую очередь сотрудников КГБ интересовало, из каких источников политзаключенные и их семьи получают помощь, а также — кто системно помогает заключенным внутри Беларуси.

Как минимум одного из задержанных обвинили в том, что он получал деньги на карту и потом передавал их семьям политзаключенных, а также слал им посылки. «Наша Ніва» пишет, что деньги человек получат не от фондов а от друзей и знакомых. Сейчас, по информации издания, этот человек находится в СИЗО.

Существенная часть задержанных в январе — непубличные пожилые женщины, которые просто помогали политзаключенным. Так, например, по информации издания, в СИЗО поместили 61-летнюю гомельчанку Елену Тоцкую, которая была волонтеркой и посещала «политические» суды. Самой старшей из задержанных в январе — 82 года.

По информации правозащитников, силовики приходили как минимум к 229 человекам. По итогам рейда 24 человека стали обвиняемыми по уголовным статьям о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК).